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МОЗ подасть в Раду законопроект про пріорітетне розмитнення товарів для протидії короновірусу

Новини » Політика     12.03.2020 - 23:54
МОЗ подасть в Раду законопроект про пріорітетне розмитнення товарів для протидії короновірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перелік товарів для пріорітетного розмитнення буде встановлювати Кабінет міністрів

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) подасть в Раду законопроект про пріорітетне розмитнення товарів для протидії короновірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що в законопроекті окремим питанням розглядається питання пріоритетності розмитнення товарів.

"Стосовно поставок імпорту в Україну ми зараз готуємо законопроект про першочергові заходи. Там окремим питанням розглядається щодо пріоритетності розмитнення товарів. Товарів, тих, які використовуються в протидії захворюваності на короновірус. Це засоби індивідуального захисту. Це, можливо, будуть, якщо будуть розроблені лікарські засоби для специфічної терапії", - повідомив Ляшко.

За словами санлікаря, перелік товарів для пріорітетного розмитнення буде встановати Кабінет міністрів.

"Це буде окремий перелік товарів, який буде встановлено Кабміном, щоб запобігти можливим маніпуляціям. Ми чітко будемо обгрунтовувати, чому саме цей товар потрапляє в цей перелік", - заявив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабінету міністрів України перелік пунктів пропуску, продовження роботи яких є критично важливим для економіки.

Крім того, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші.

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