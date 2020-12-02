Розрив між зарплатою жінок та чоловіків збільшився

Середньомісячна зарплата жінок у III кварталі 2020 року складає 10 409 грн. Зарплата жінок становить 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 грн).

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти менше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:

у II кварталі 2020 року зарплата жінок була 9740 грн або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 грн).

у I кварталі 2020 року зарплата жінок була 9 785 грн або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 грн),

у IV кварталі 2019 року - 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

в III кварталі 2019 року - 9 348,42 грн або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2020 року склала 12 174 гривень. Це на 1,5% (на 176 гривень) більше порівняно вереснем (11 998 гривень).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує до 2021 року зростання середньої заробітної плати на 15% при підвищенні мінімальної на 30%