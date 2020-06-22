Зруйновані дамби, дороги і мости: наслідки негоди на заході України

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях дощі та зливи спровокували сильні паводки. Річки вийшли з берегів і затопили домогосподарства, селеві потоки знищили десятки доріг і мостів, Міністерство внутрішніх справ оголосило помаранчевий рівень небезпеки. РБК-Україна слідкує за ситуацією у регіоні.

Івано-Франківська область

Станом на 20:00, підтоплені 6 районів - Верховинський, Тлумацький, Снятинський, Коломийський та Тисменицький. Також затопило Івано-Франківську міську раду.

Дощі та зливи розмили майже 74 км берегів, зруйнували та пошкодили близько 8 км берегоукріплень. Негода зруйнувала 10 км дамб, 1 водозабір, 11 автомобільних мостів. Ще 24 дорожні і 7 пішохідних мостів зазнали часткового руйнування.

За інформацією ДСНС, у селі Красник Верховинського району стався зсув ґрунту на дорогу місцевого значення. Від цивілізації відрізані 6 населених пунктів - с. Дземброня, с. Бистрець, с. Топільче, с. Зелене, с. Явірник, присілок Шибене.

Внаслідок зсуву на ділянці 2 км застрягли 26 транспортних засобів, з них 11 мікроавтобусів, в яких знаходиться орієнтовно 185 осіб місцевого населення і туристичних груп.

У селі Біла Річка Верховинського району внаслідок підйому рівня води у річці Черемош та виходом води на автомобільну дорогу "Гринява-Голошина" (протяжністю 100 м, рівень води на дорозі 40 см) ускладнено транспортне сполучення з трьома селами.

Чернівецька область

Поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку близько 10 метрів. Частково затопило лісосмугу та 10 га сільгоспугідь. Про загрозу підтопленні проінформовано близько 400 місцевих жителів з двох сіл, розташованих поблизу прориву дамби. Наразі рівень води поступово спадає, поки що загрози підтоплень сіл Банилів та Слобода-Банилів немає.

У селі Бісків Путильського району відбулось раптове підняття рівня води у місцевому потічку, підтопило три житлових будинків. Воду відкачали, береги укріпили.

Паводок підмив підпірну стіну бетонного берегоукріплення автодороги державного значення Р-62 "Чернівці-Верховина" на відрізку протяжністю близько 50 метрів. Інцидент стався поблизу села Розтоки. Путильського району. Рух автомобільного транспорту призупинено. Організовано об’їзд.

Велика вода зруйнувала дамбу № 21 А у місті Вижниця, потоком знесено габіони та продовжується розмивання грунту. Існує загроза підтоплення промислової частини міста. Наразі рятувальники укріпляють берег та займаються відведенням води.

"Всього до робіт з ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучено 75 осіб та 19 од. техніки (Чернівецька - 35 осіб та 7 од. техніки, Івано-Франківська - 40 осіб та 12 од. техніки)", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, до ліквідації наслідків стихії залучені сотні рятувальників та поліцейських, мешканцям районів, з якими відсутнє автомобільне сполучення, їжу возять гелікоптерами.

В Івано-Франківській та Чернівецькій області ввели надзвичайні заходи безпеки.