Зруйнований Харків. Кадри розгромленого окупантами трамвайного депо
У Харкові з початку війни Росії проти України йдуть запеклі бої, вчора, 12 березня, ворожі війська завдали чергового удару, в результаті якого значні руйнування нанесені по Салтівському трамвайному депо.
РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів GettyImages та УНІАН.
Вже 18-й день Україна захищається від російських окупантів. Путінські війська безперервно продовжують бомбити українські міста і вбивати мирне населення, прагнучи при цьому знищити інфраструктуру міст.
Зруйноване в результаті вибухів і обстрілів трамвайне депо в Харкові (фото: GettyImages)
В результаті масових вибухів і обстрілів російськими військами зруйновано КП "Салтівське трамвайне депо".
Раніше повідомлялося, що в результаті атак був пошкоджений газопровід і комунікації теплових мереж. Через це третина жителів міста залишилася без газу, понад 300 будинків без тепла.
Станом на 13 березня Харків зазнав масштабних втрат в інфраструктурі міста, більшість руйнувань можна буде усунути тільки після закінчення бойових дій.
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