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Всі зруйновані через повені будинки будуть відновлені, - Зеленський

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 22:50
Всі зруйновані через повені будинки будуть відновлені, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент анонсував додаткове фінансування

Всі зруйновані через повені в Івано-Франківській області будинки будуть відновлені. Держава надасть додаткове фінансування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Право на владу".

Він зазначив, що сьогодні буди передані майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені.

"Всі гроші передані в область, далі вони надійдуть вам (жителям області, - ред.). Ми відновимо всі будівлі", - сказав президент.

Зеленський анонсував додаткове фінансування та пообіцяв, що найближчим часом жителі області "повернуться до нормального життя".

"Зараз відновили всі дороги державного значення... Думаю, що найближчим часом номальне життя буде відновлене... Люди будуть переселені. І буде обов'язково ще фінансова допомога. Солярка ще потрібна, гумові лодки, харчування. Зараз потрібно все", - додав глава держави.

РБК-Україна писало, що сьогодні Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області покращується ситуація з паводками, на ранок 25 червня рівень річки Бистриця знизився на півтора метра.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України повінь
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