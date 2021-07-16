Знесення будинку Уткіна: правоохоронці відзвітували про хід розслідування
Фото: будинок Уткіна в Києві знесли (УНІАН)
Забудовник зніс історичний будинок Уткіна в Києві. Поліція, яка прибула на місце злочину, не змогла зупинити демонтаж і тільки відкрила кримінальну справу.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі".
Було відкрито кримінальне провадження за ст. 356 ("самоуправство") Кримінального кодексу.
У столичній прокуратурі повідомили РБК-Україна, що в рамках розслідування проведено огляд місця події, допитані свідки, в тому числі представники будівельної компанії і чиновники Міністерства культури. Також призначена будівельно-технічна експертиза.