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Знесення будинку Уткіна: правоохоронці відзвітували про хід розслідування

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 09:58
Знесення будинку Уткіна: правоохоронці відзвітували про хід розслідування Фото: будинок Уткіна в Києві знесли (УНІАН)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Забудовник зніс історичний будинок Уткіна в Києві. Поліція, яка прибула на місце злочину, не змогла зупинити демонтаж і тільки відкрила кримінальну справу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі".

Було відкрито кримінальне провадження за ст. 356 ("самоуправство") Кримінального кодексу.

У столичній прокуратурі повідомили РБК-Україна, що в рамках розслідування проведено огляд місця події, допитані свідки, в тому числі представники будівельної компанії і чиновники Міністерства культури. Також призначена будівельно-технічна експертиза.

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Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі