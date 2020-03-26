Що дозволено, а що заборонено під час карантину: роз'яснення Кабміну

Фото: каратин (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд зняв заборону на деякі види діяльності, однак більшість обмежень залишилася

Кабінет міністрів 25 березня вніс зміни до деяких своїх актів, щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. По про це повідомляє прес-служба уряду.

Відповідно до урядової постанови № 239 дозволено певні види діяльності з обов’язковим дотриманням правил безпеки та відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, а також використання засобів індивідуального захисту.

Зокрема:

Діяльність закладів громадського харчування щодо адресної доставки замовлень.

Торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку.

Провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку.

Перевезення легковими автомобілями.

- Перевезення службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції.

Перевезення у трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі дозволяється кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах.

Водночас, ухвалено рішення про продовження обмежувальних заходів в Україні до 24 квітня.

Зокрема, йдеться про заборону відвідування закладів освіти її здобувачами.

Також заборонена діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення.

Крім того, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Також продовжено до 24 квітня закриття пунктів пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень та КПП на в’їзд-виїзд на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 25 березня вніс зміни до постанови № 211 "Про запобігання поширення на території України коронавірусу СОVID-19", які знімають запроваджену на час карантину заборону зі здійснення певних видів діяльності.

Згідно з постановою Кабіну, замість фіксованих 10 пасажирів у транспорті може одночасно перебувати вдвічі менше пасажирів, ніж місць для сидіння.