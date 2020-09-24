Без різниці, де буде відеоконференція: Кравчук висловився про перенесення ТКГ

Питання перенесення майданчика фізичних зустрічей Тристоронньої контактної групи з Мінська має вирішуватися спільно всіма сторонами. Зараз немає потреби у перенесенні переговорів, оскільки вони проходять у режимі відеоконференції.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, провідна роль у питанні перенесення переговорного майданчику у модератора, яким є ОБСЄ. Ані Україна, ані Росія не можуть самостійно ухвалити таке рішення. Він додав, що зараз ОБСЄ не бачить можливості у фізичних зустрічах.

"Росія запропонувала фізичну зустріч у Мінську, але пані (Хайді - ред.) Грау зробила відповідне подання, в якому зазначила, що через певні умови, зокрема, коронавірус, немає можливості. Ми рахуємося з такою позицією та дотримуємося її", - розповів Кравчук.

Глава української делегації наголосив, що зараз Україна не ставить на переговорах питання про перенесення фізичних зустрічей ТКГ з Мінська.

"Ми говоримо про відеоконференцію, а для неї немає жодного значення, де вона буде проводитися", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що поки рано говорити про перенесення засідань ТКГ з Мінська.

Як писало РБК-Україна, канцлер Австрії Себастьян Курц пропонував Відень як новий майданчик для переговорів щодо Донбасу.