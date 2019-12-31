Різниця між доходами "Нафтогазу" та "Оператора ГТС" буде мінімальною, - Коболєв

Різниця між доходами НАК "Нафтогаз України" та "Оператора ГТС України" буде мінімальною. Про це на брифінгу повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, різниця між доходами становитиме менш як 10%.

"Що цікавить багатьох: є чіткий розподіл доходів між "Нафтогазом" та оператором. Левова частина доходів буде йти оператору. Різниця між доходами "Нафтогазу" і Оператора - мінімальна, вона становить менш як 10%", - заявив Коболєв.

Крім того, він зазначив, що для України важливо завершити реформу ринку природного газу.

"Ми погодили новий план анбандлінгу "Нафтогазу", який дозволив нам отримати сертифікацію. З 1 (січня - ред.) новий незалежний оператор буде повною мірою працювати. Цю проблему ми встигли вирішити, але з точки зору законодавства чи регуляторних актів ринок природного газу не досягнув відповідності європейському законодавству", - сказав Коболєв. Також він додав, що ризики неефективного європейського законодавства взяв на себе "Нафтогаз".

"Позиція "Газпрому" передбачувана. Вони не готові брати на себе ризики неефективного європейського законодавства. Тому ці ризики на себе взяв "Нафтогаз", виступаючи буфером між "Газпромом" та Україною. Для нас ці ризики є звичними, але ми не в захваті від такого варіанту. Це елемент компромісу... Це є нестандартним елементом, для нас він не був неочікуваним", - додав Коболєв.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Російська Федерація підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.