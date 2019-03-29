Розширення НАТО в Україні допоможе в боротьбі з агресією РФ, - віце-прем'єр

Розміщення військових підрозділів НАТО в Україні може бути перспективою у боротьбі з агресією РФ. Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю Радіо НВ.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що в даний час українським законодавством не передбачено розміщення військових підрозділів дружніх по відношенню до України країн без наявності баз їх дислокації.

"Я абсолютно не виключаю тієї можливості, що розміщення підрозділів без наявності баз, що не передбачено нашою Конституцією, наших союзників, очевидно, може бути перспективою (у боротьбі з агресією РФ, - ред.) для України", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео анонсував в найближчому майбутньому спільні з НАТО додаткові заходи проти Росії у зв'язку з її агресією щодо України.

Раніше колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен заявляв, що НАТО потрібно створити "захисну сферу" з використанням морських і наземних систем, щоб не дати ВМФ Росії заблокувати Одесу.