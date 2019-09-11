Розміщення ОВДП дозволили проводити на міжнародних платформах

Національний банк України (НБУ) та Міністерство фінансів погодили внесення змін до Порядку розміщенням облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) щодо надання можливості проведення аукціонів на міжнародних торговельних платформах. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, змінами також розширено коло учасників аукціонів з розміщення ОВДП, зокрема за рахунок первинних дилерів, які не є депозитарними установами.

"Після ухвалення Міністерством фінансів рішення щодо переходу на міжнародну торговельну платформу програмний комплекс НБУ ОВДП-online, який сьогодні використовується для первинних розміщень ОВДП, продовжить своє функціонування як резервна платформа", - йдеться в повідомленні.

У планах Мінфіну та НБУ - сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП і у перспективі дозволять розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів 10 вересня залучило до бюджету 16,5 млрд на аукціонах з продажу(ОВДП), що значно більше, ніж на попередньому аукціоні 3 вересня - 1,9 млрд грн. Зокрема, Мінфін продав гривневі облігації на 2,8 млрд грн і валютні облігації на 550 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень (2-6 вересня) нерезиденти скоротив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 940,84 млн грн до 86209,13 млн грн.