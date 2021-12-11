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США призупинили відправлення Україні військової допомоги на 200 млн доларів, - NBC

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США, Субота 11 грудня 2021 09:45
США призупинили відправлення Україні військової допомоги на 200 млн доларів, - NBC Фото: США призупинили відправлення Україні військової допомоги на 200 млн доларів (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Марія Кучерявець

В адміністрації президента США Джо Байдена відклали постачання до України додаткової військової допомоги на 200 млн доларів. Це пояснили спробою "дати більше часу дипломатичним зусиллям з розрядки напруженості", а також, щоб зберегти важелі впливу у разі можливого вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Разом з тим, як повідомляють ЗМІ, з посиланням на власні джерела, США мають низку інших варіантів подальшої допомоги Україні.

Так, мова йде про "значно більший пакет допомоги, який буде схвалено в разі ймовірного вторгнення Росії".

Посилаючись на заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, зазначено, що Байден пригрозив російському президенту Путіну жорсткими санкціями проти Москви та додатковою військовою допомогою Україні.

"Ми надамо українцям додаткові засоби захисту понад те, що ми вже надаємо", - сказав він.

При цьому вказується, що радник американського президента мав на увазі "значно більший пакет потенційної допомоги, аніж вантаж на 200 млн доларів".

За інформацією видання, пакет військової допомоги на 200 млн доларів вже "лежав на столі президента Байдена приблизно три-чотири тижні тому" і його мали схвалити минулого тижня, однак Білий дім нібито вирішив відкласти ухвалення цього рішення.

У ЗМІ повідомляють, у Київ отримав на термінове прохання про військову допомогу місяць тому позитивну відповідь, але тепер не розуміє, чому постачання так і не відбулося.

Як інформують NBC, українська сторона надсилала запит на системи ППО, протикорабельні ракети, додаткові протитанкові ракети Javelin, засоби радіоелектронного придушення, радіолокаційні системи, боєприпаси, модернізовані артилерійські боєприпаси та предмети медичного призначення.

Нагадаємо, на початку грудня делегація військових із США відвідала Україну і перевірила стан протиповітряної оборони (ППО).

Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що українська сторона чекає військово-технічну допомогу від США.

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