ru ua
Нд, 12 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розміщення американських військ на території України ніколи не планувалося, - Байден

Новость на русском →
США, Неділя 12 грудня 2021 00:16
Розміщення американських військ на території України ніколи не планувалося, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційного вторгнення Росії ніколи не планувалося. Так він відповів на запитання журналіста про те, чи відмовився Вашингтон від такої ідеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кетрін Дойл, кореспондента у Білому домі.

Байден заявив, що у разі вторгнення в Україну Захід введе проти Росії жорсткі економічні санкції, які раніше ніколи не застосовувалися. Байден висловив упевненість, що Путін усвідомив тяжкість можливих наслідків.

"Вплив всього цього на Росію і ставлення всього світу до неї, погляду на неї значно зміниться", - сказав Байден.

Президент США додав, що він ясно дав зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу у сфері оборони.

Раніше ми писали, що США призупинили відправку Україні військової допомоги на 200 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Сполучені Штати Америки
NEWS
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет