ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Размещение американских войск на территории Украины никогда не планировалось, - Байден

Новина українською →
США, Воскресенье 12 декабря 2021 00:16
Размещение американских войск на территории Украины никогда не планировалось, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден заявил, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России никогда не планировалось. Так он ответил на вопрос журналиста о том, отказался ли Вашингтон от такой идеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кэтрин Дойл, корреспондента в Белом доме.

Байден заявил, что в случае вторжения в Украину Запад введет против России жесткие экономические санкции, которые ранее никогда не применялись. Байден выразил уверенность, что Путин осознал тяжесть возможных последствий.

"Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее значительно изменится", - сказал Байден.

Президент США добавил, что он ясно дал понять Путину, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине помощь в сфере обороны.

Ранее мы писали, что США приостановили отправку Украине военной помощи на 200 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки
NEWS
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет