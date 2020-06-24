Через розлив Дністра підтоплені дороги міжнародного значення

Масштабні повені у західних областях спричинили часткове затоплення доріг міжнародного значення. З берегів вийшла річка Дністер.

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, ситуація з паводками у західних областях залишається критичною. При цьому в окремих гірських районах спостерігається покращення щодо рівня води.

"Зруйновано декілька приватних будинків. Взагалі стерті з лиця землі. Ми також це бачили. Загальна сума збитків ще до обрахунку неможлива", - наголосив він.

Нагадаємо, у західних областях країни сильні дощі спричинили масові повені. Потужні потоки води руйнують дороги, газопроводи та іншу інфраструктуру. Також затоплено населені пункти.

Як писало РБК-Україна, в Івано-Франківській області всі дороги державного значення пошкоджено в результаті сильних повеней.

Крім того, в Івано-Франківській області змило міст, який 7 років відновлювали.

У Тернопільській області річка Дністер перелилася через дамбу у Монастирському районі, у зв'язку з цим рятувальники проводять відселення місцевих жителів.