В случае захвата Авдеевки, россияне не смогут быстро продвигаться дальше, - ISW

В документе напомнили, что россияне начали локальную наступательную операцию с целью захвата Авдеевки в октябре 2023 года и лишь недавно начали тактически продвигаться через населенный пункт после нескольких месяцев пехотных штурмов и волн массовых механизированных атак с огромными потерями техники и личного состава.

В ISW отмечают, что Силы обороны Украины построили хорошие оборонительные укрепления вблизи населенных пунктов вокруг Авдеевки, которые российские войска также пытаются захватить, в частности к западу и северу от города.

Ближайшие относительно крупные населенные пункты в этом районе расположены минимум в 30 километрах к западу Авдеевки. Российские войска не демонстрируют готовность реализовать быстрое механизированное продвижение вперед и оккупировать эти города и села в ближайшей или даже среднесрочной перспективе.

"Российские войска потеряли большое количество живой силы и техники на захват Авдеевки, поэтому им, вероятно, потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются осуществить дальнейшие скоординированные наступательные действия в этом районе", - говорится в отчете.

С учетом этих факторов, в ISW предполагают, что в случае захвата Авдеевки, российские войска вряд ли смогут быстро продвинуться дальше. В то же время, потенциальный захват города, максимум, создаст им условия для дальнейших ограниченных тактических преимуществ.

Бои за Авдеевку

Российские войска несколько месяцев подряд штурмуют Авдеевку в Донецкой области. Они пытаются окружить город, чтобы впоследствии взять его под свой контроль. Силы обороны держат оборону и наносят оккупантам огромные потери.

На сегодняшний день бои ведутся уже в пределах города. На днях на усиление защиты Авдеевки перебросили 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Также военные ВСУ позаботились о запасных путях логистического снабжения на случай перерезания врагом основного логистического пути.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что по состоянию на вечер 15 февраля, ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. В городе продолжаются ожесточенные бои с врагом, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками ВСУ на угрожающих направлениях.

Более подробно о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

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