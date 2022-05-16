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Розгром під Білогорівкою став катастрофою для росіян, - NYT

Фото: розгром під Білогорівкою став катастрофою для росіян (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Втрати військ Росії, які намагалися переправитися через Сіверський Донець в Луганській області, стали одними з наймасштабніших з початку війни. Вони породжують в РФ відчуття катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За оцінками, заснованим на відкритих джерелах, в ході цієї провальної для Росії операції було вбито і поранено понад 400 російських військових.

Видання зазначає, що 11 травня російське командування направило близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії на переправу через Сіверський Донець в районі Білогорівки Луганської області, щоб оточити українські сили поблизу Рубіжного.

Супутникові знімки показують, що українська артилерія розбила кілька російських понтонних мостів і знищила багато військ і техніки.

Інститут вивчення війни зазначив, що було вбито або поранено 485 росіян і знищено понад 80 одиниць техніки.

Стає все більш очевидним, пише NYT, що усвідомлення катастрофи проривається в жорстко контрольований кремлем інформаційний простір. У тому числі і тому, що про провал Росії на полі бою починають заявляти проросійські військові блогери. Деякі з них не стримувалися в критиці некомпетентного, на їхню думку, керівництва.

Якщо оцінки втрат Росії на Сіверському Дінці виявляться точними, це стане одним з наймасштабніших смертельних битв за всю війну, зазначає видання. При цьому воно нагадало про затоплення флагмана російського Чорноморського флоту"Москва".

Як повідомлялося раніше, в Луганській області російські війська готуються провести два великих наступи на Сєвєродонецьк і для прориву на трасу "Лисичанськ-Бахмут" з боку Попасної та Білогорівки.

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Луганськ