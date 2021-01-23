Не розмовляти: лікарі придумали, як уникнути поширення COVID у транспорті

Фото: люди в громадському транспорті (РБК-Україна)

В громадському транспорті краще не розмовляти з пасажирами і не телефонувати. Так коронавірус буде поширюватися менше, вважають французькі лікарі.

Про це повідомляє Reuters.

У французькій національній медичній академії зазначають, що у разі дотримання таких заходів у громадському транспорті буде знижений ризик передачі коронавіруса між пасажирами. У той же час, вони підкреслили, що це тільки рекомендація.

Наголошується, що Французька національна медична академія не є урядовим органом і лише виконує консультаційні функції. Часто рекомендації цього органу йдуть врозріз з розпорядженнями уряду.

Нагадаємо, сьогодні у Болгарії влади пом'якшують карантинні обмеження. У лютому учні середньої школи зможуть знову ходити на заняття.

Крім цього, уряд Італії допускає перегляд плану з вакцинації від коронавірусу. Все через затримки у постачанні препаратів.

Також відомо, що Astrazeneca попередила вже Євросоюз, що зможе поставляти спочатку на 60% менше доз вакцини через складнощі у виробництві препарату. Видати дозвіл на використання британської вакцини в ЄС можуть 29 січня.