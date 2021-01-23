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Не разговаривать: врачи придумали, как избежать распространения COVID в транспорте

Париж, Суббота 23 января 2021 22:25
Не разговаривать: врачи придумали, как избежать распространения COVID в транспорте
Фото: люди в общественном транспорте (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В общественном транспорте лучше не разговаривать с пассажирами и не звонить по телефону. Так коронавирус будет распространяться меньше, считают французские врачи.

Об этом сообщает Reuters.

Во французской национальной медицинской академии отмечают, что в случае соблюдения такой меры в общественном транспорте будет снижен риск передачи коронавируса между пасажирами. В то же время, они подчеркнули, что это только рекомендация.

Отмечается, что Французская национальная медицинская академия не является правительственным органом и лишь выполняет консультационные функции. Часто рекомендации этого органа идут вразрез с распоряжениями правительства.

Напомним, сегодня в Болгарии власти смягчают карантинные ограничения. В феврале ученики средней школы смогут снова ходить на занятия.

Кроме этого, правительство Италии допускает пересмотр плана по вакцинации от коронавируса. Все из-за задержек в поставках препаратов.

Также известно, что Astrazeneca предупредила уже Евросоюз, что сможет поставлять изначально на 60% меньше доз вакцины из-за сложностей в производстве препарата. Выдать разрешение на использование британской вакцины в ЕС могут 29 января.

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