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У Болгарії пом'якшують карантин, учні середньої школи повернуться на заняття

Болгарія, Субота 23 січня 2021 15:52
У Болгарії пом'якшують карантин, учні середньої школи повернуться на заняття
Фото: автобус в Софії (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

В Болгарії влади пом'якшують карантинні обмеження. У лютому учні середньої школи зможуть знову ходити на заняття.

Про це повідомляє Reuters.

Учням середньої школи з 4 лютого буде дозволено не тільки ходити на уроки, але і на позакласні спортивні секції і заняття танцями. Учні початкової школи та дитсадків відвідують заклади ще з початку січня і це не призвело до збільшення захворюваності коронавірусом.

У той же час, в країні залишаються закритими бари, ресторани і кафе. Влада поки не планують відкривати заклади громадського харчування, побоюючись поширення більш небезпечного мутованого коронавірусу. Власники закладів, у свою чергу, збираються на масову акцію протесту наступного тижня і погрожують відкрити їх в лютому без дозволу після простою з листопада.

В Болгарії спостерігається зниження захворюваності COVID. З 4 тисяч нових випадків за добу в листопаді показники знизилися до 500-600 випадків.

Сьогодні повідомлялося, що Україна виходить з посиленого карантину з 25 січня. По всій країні повертаються обмеження, що діяли у грудні 2020 року.

Також, влада Великобританії розглядає можливість виплат тим, хто отримав позитивний тест на коронавірус. Обговорюється сума в 500 фунтів.

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