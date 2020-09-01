Розгін студентів і затримання протестувальників: що відбувається в Білорусі

Фото: розгін студентів у Мінську (tutby)

У Мінську студенти влаштували масштабний антиурядовий протест. Міліцейські вже почали розгін протестувальників, також студентів затримують, більш докладно в матеріалі РБК-Україна.

В ході маршу студентів у Мінську затримано 17 осіб

Правозахисна організація "Весна" повідомляє про затримання 17 осіб у ході протестів в Мінську.

1. Владислав Стасевич.

2. Вікторія Гранковська.

3. Дмитро Островський.

4. Марія Ваітовіч - журналіст "Єврорадіо".

5. Раман Хадун - журналіст "Єврорадіо".

6. Роман Самуїлов.

7. Олег Кузьмич.

8. Дмитро Кривонос.

9. Дмитро Шулюк.

10. Вадим Белявец - викладач історичного факультету Білоруського державного університету.

11. Себастьян Заре.

12. Гліб Шевченко.

13. Артем Бабич.

14. Марія Шеришевська.

15. Ангеліна Гавриленко.

16. Анастасія Лазарова.

17. Андрій Савич.

МВС Білорусі заявило про затримання протестувальника

Міліцейські затримали 42-річного жителя облцентру, який очолював колону протестувальників в Бресті 30 серпня. За даними МВС, він раніше 30 разів порушував адміністративне законодавство країни.

"Щодо брестчанина складено адміністративний протокол за участь в несанкціонованих масових заходах", - йдеться в повідомленні.

Колони студентів об'єдналися

Студенти Академії мистецтв влилися потік студентів Білоруського національного технічного університету. Загальна колона протяжністю більше 900 метрів пройшла площу Якуба Колоса і рухається далі.

Розгін і затримання студентів

В районі площі Незалежності, що у Мінську, почалися затримання. Міліцейські підійшли до студентів і запропонували розійтися. Студенти зімкнулися в коло і відмовилися розходитися. Після цього силовики почали висмикувати людей із ланцюга і відводити.

На протест виходять студенти Білоруського національного технічного університету, Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки, Мінського державного лінгвістичного університету.

Фото: розгін студентів в Білорусі (news.tut.by)

Співробітники ОМОН почали затримувати студентів. Також був затриманий викладач історичного факультету Білоруського державного університету Вадим Білявець.

Тим часом колона студентів вийшла з парку Горького і продовжує рух.

Дві колони студентів об'єдналися в парку Горького, йдуть до ІМЛУ. Кричать «Ми йдемо безкоштовно!» pic.twitter.com/Qdj8XQyNa9 — TUT.BY (@tutby) September 1, 2020

Студенти влаштували перформанс

Біля Академії мистецтв студенти і ті, що їх підтримують, влаштували перформанс. Його учасники, понад 50 осіб, заклеїли роти чорним скотчем. На плакатах зустрічаються написи "Гвалтам праўду не задушыш", "Мовчання - знак згоди?".

Фото: протест у Мінську (news.tut.by)

Лукашенко відкидає громадянську війну в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні не буде громадянської війни. За його словами, білорусам ніхто не дасть більше, ніж вони можуть заробити самі.

"Якщо ми почнемо один одного ламати через коліно, знаєте, що вийде. Буде мінімум громадянська війна. Але не переживайте, цього не буде", - сказав Лукашенко.

Влада пригрозила студентам службою в армії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 серпня пригрозив скасуванням відстрочок від армії студентам, які беруть участь в акціях протесту.

"Ну, не хочуть вчитися, тоді Батьківщину треба захищати. У нас Вітчизна в небезпеці", - заявив він.

Нагадаємо, анонсувалось, що у Білорусі студенти приєднаються до загальнонаціонального страйку.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з російським президентом Володимиром Путіним.