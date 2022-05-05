Подоляк про відмову Кремля від терміну "денацифікація": це те, що чекає РФ найближчим часом
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відмову керівництва Росії від використання терміна "денацифікація". Він вважає, що саме цей процес чекає РФ найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.
"Кремль вирішив відмовитися від терміна "денацифікація", оскільки дослідження показали, що росіяни не знають його значення і насилу вимовляють. Жарти в сторону? Ви вторглися в іншу країну, масово вбивали мирних жителів під надуманим приводом, а потім просто передумали", - написав радник голови ОП.
При цьому Подоляк впевнений, що громадяни РФ повинні інтерпретувати цей термін, оскільки "денацифікація - це те, що масово очікує Росію в найближчому майбутньому". Він додав, що світ повинен знищити російський нацизм.
Нагадаємо, за даними дослідників, що у Росії скоротили використання терміна "денацифікація". Причиною цьому стало те, що росіяни не розуміють значення даного терміна.
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