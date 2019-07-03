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Мінрегіон унормував необхідність підключення до інтернету готельних номерів

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 15:46
Мінрегіон унормував необхідність підключення до інтернету готельних номерів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Відповідні будівельні норми набудуть чинності з жовтня

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства ухвалило нові будівельні норми, якими власникам готелів рекомендують забезпечувати доступ до інтернету в усіх номерах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Відповідні будівельні норми набудуть чинності 1 жовтня 2019 року.

"В Україні нарешті унормовано та рекомендовано передбачати доступ до інтернету у кожному готельному номері при їх проектуванні. Відповідна норма міститься у нових змінах у ДБН "Готелі", - сказано у повідомленні.

Разом з тим підкреслюється, що норма є рекомендаційною, тому не зобов'язує забезпечувати доступ до інтернету.

Нагадаємо, зміни до державних будівельних норм (ДБН) з проектування автостоянок і гаражів, які набувають чинності з 1 липня, дозволяють проектувати ліфти з громадських будівель до підземних паркінгів під ними.

Як писало РБК-Україна раніше, в нових державних будівельних нормах (ДБН), які набули чинності з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 чол./ га.

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