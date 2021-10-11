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Поділ МВС: Зеленський дав час показати ефективність у нинішньому складі

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

В Україні обговорюють можливість поділу Міністерства внутрішніх справ. Однак, президент України Володимир Зеленський дав час показати ефективність у нинішньому складі.

Про це Єнін сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Він порівняв систему МВС з рукою людини, яка має п'ять пальців.

"Вона спрямована на забезпечення безпеки суспільства, саме тому ефективне виконання цих функцій передбачає знаходження всіх цих елементів під однією парасолькою", - сказав Єнін.

За його словами, коли вони будуть підпорядковуватись різним центрам, різним командирам, то буде плутанина.

"На сьогодні ця модель вже показала свою ефективність. Президентом визначено певний період часу, за який ми детально подивимося по тому, як все це функціонує... Ну, мова йшла про кілька місяців, півроку, далі час покаже", - повідомив Єнін.

Нагадаємо, Монастирський проти радикального поділу МВС.

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Міністерство внутрішніх справ України