"Розбійники з широкої дороги". В Одеській області затримали банду, яка нападала на далекобійників
В Одеській області правоохоронці встановили групу розбійників, котрі на автошляхах нападали на далекобійників. Наразі зловмисників затримано, слідчі поліції оголосили їм про підозру.
Про це повідомила прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
"Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили групу "розбійників з великої дороги" з числа мешканців Одеської області, жертвами якої ставали водії великовантажних автомобілів. Нападників затримано. Слідчі поліції оголосили їм про підозру", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію щодо діяльності злочинної групи осіб, яка орудувала на автошляхах.
Крім того, поліція встановила, що затримані найближчим часом планували організувати на трасі чергову засідку, на цей раз на водія великовантажного автомобіля, який слідував з Одеси в Запорізьку область і мав при собі 370 тисяч гривень.
Фото: задержание банды в Одесской области (npu.gov.ua)
"Аби спинити фуру, змовники ретельно підготувалися. Провели візуальне стеження за автопідприємством, звідки слідував обраний ними об'єкт. На автозаправці непомітно порізали шини на вантажівці. Згодом дочекалися вимушеної зупинки фури і перед світанком на території Херсонської області напали на водія", - розповіли правоохоронці.
Відомо, що оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі ГУНП у Одеській області затримали злочинну групу "на гарячому". У зловмисників вилучено ніж, газовий балончик, стяжки та балаклави.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури слідчі поліції оголосили фігурантам нападів підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна. Наразі нападники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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