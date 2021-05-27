"Разбойники с большой дороги". В Одесской области задержали банду, нападавшую на дальнобойщиков
В Одесской области правоохранители установили группу разбойников, которые на автодорогах нападали на дальнобойщиков. Сейчас злоумышленники задержаны, следователи полиции объявили им о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
"Работники внутренней безопасности Нацполиции установили группу "разбойников с большой дороги" из числа жителей Одесской области, жертвами которой становились водители большегрузных автомобилей. Нападавшие задержаны. Следователи полиции объявили им о подозрении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о деятельности преступной группы лиц, которая орудовала на автодорогах.
Кроме того, полиция установила, что задержанные в ближайшее время планировали организовать на трассе очередную засаду, на этот раз на водителя большегрузного автомобиля, который следовал из Одессы в Запорожскую область и имел при себе 370 тысяч гривен.
Фото: задержание банды в Одесской области (npu.gov.ua)
"Чтобы остановить фуру, заговорщики тщательно подготовились. Провели визуальное наблюдение за автопредприятием, откуда следовал выбранный ими объект. На автозаправке незаметно порезали шины на грузовике. Впоследствии дождались вынужденной остановки фуры и перед рассветом на территории Херсонской области напали на водителя", - рассказали правоохранители.
Известно, что оперативники внутренней безопасности НПУ и следственные ГУНП в Одесской области задержали преступную группу "на горячем". У злоумышленников изъят нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы.
По процессуальному руководству Одесской областной прокуратуры следователи полиции объявили фигурантам нападений подозрение по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас нападавшие задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, что в Киеве сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского. Он забрал сумку у местного жителя, который упал со скутера, и поделился ее содержанием с коллегами.
Кроме того, Орджоникидзевский районный суд Запорожья арестовал "вора в законе" по прозвищу "Принц". Он ранее попал в санкционный список Совета по нацбезопасности и обороны (СНБО).