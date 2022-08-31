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Розблокування портів для експорту металопродукції покращить платіжний баланс, - експерт

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Середа 31 серпня 2022 12:08
Розблокування портів для експорту металопродукції покращить платіжний баланс, - експерт Фото: розблокування портів для експорту металопродукції покращить платіжний баланс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україні необхідно розвивати успіх "зернової угоди" та додавати в неї металургійну продукцію, адже експорт металопродукції через порти дасть декілька мільярдів доларів, які покращать платіжний баланс та знизять потребу у зовнішніх запозиченнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Українського інституту політики Руслана Бортника.

"Безумовно, необхідно розвивати успіх зернової угоди і масштабувати її на інші економічні домовленості. Так, зараз Україна виробляє мало металу, але ми можемо експортувати багато залізної руди, а це дасть Україні кілька мільярдів доларів. Тому необхідно проводити перемовини - я знаю, що Туреччина теж розглядає цю ситуацію", - наголосив експерт.

За словами Бортника, експорт металургійної продукції допоможе виправити ситуацію в економіці - зокрема, посилити позиції гривні та знизити курс долара.

"Експорт металопродукції дозволив би Україні покращити платіжний баланс та укріпити курс гривні. А також - зменшив би залежність України від зовнішніх запозичень", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, у середу вранці, 31 серпня, з українського порту вийшло ще одне судно з продовольством.

Раніше глава Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що відновлення експорту металопродукції через морські порти дасть Україні понад 600 мільйонів валютних надходжень щомісяця.

Своєю чергою, в Українському союзі промисловців та підприємців зазначили, що потужне джерело валюти від експорту металу допоможе знизити курс долара і утримувати його надалі в рамках регульованого коридору.

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