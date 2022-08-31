Разблокировка портов для экспорта металлопродукции улучшит платежный баланс, - эксперт

Украине необходимо развивать успех "зернового соглашения" и добавлять в нее металлургическую продукцию, ведь экспорт металлопродукции через порты даст несколько миллиардов долларов, которые улучшат платежный баланс и снизят потребность во внешних заимствованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Украинского института политики Руслана Бортника.

"Безусловно, необходимо развивать успех зерновой сделки и масштабировать ее на другие экономические договоренности. Так, сейчас Украина производит мало металла, но мы можем экспортировать много железной руды, а это даст Украине несколько миллиардов долларов. Поэтому необходимо проводить переговоры - я знаю, что Турция тоже рассматривает эту ситуацию", - подчеркнул эксперт.

По словам Бортника, экспорт металлургической продукции поможет исправить ситуацию в экономике - в частности, усилить позиции гривны и снизить курс доллара.

"Экспорт металлопродукции позволил бы Украине улучшить платежный баланс и укрепить курс гривны. А также - уменьшил бы зависимость Украины от внешних заимствований", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в среду утром, 31 августа, из украинского порта вышло еще одно судно с продовольствием.

Ранее глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что возобновление экспорта металлопродукции через морские порты даст Украине более 600 миллионов валютных поступлений ежемесячно.

В свою очередь, в Украинском союзе промышленников и предпринимателей отметили, что мощный источник валюты от экспорта металла поможет снизить курс доллара и удерживать его в дальнейшем в рамках регулируемого коридора.