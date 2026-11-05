Рязанский НПЗ попал под атаку: вспыхнул масштабный пожар

На кадрах, опубликованных в пабликах. видны работа российской ПВО, взрыв и яркое зарево в небе, после которого поднимается густой дым.

Официального подтверждения поражения НПЗ на данный момент нет. Также пока неизвестно, насколько серьезные повреждения могло получить предприятие.

По опубликованным кадрам, сначала было слышно воздушную тревогу, затем работала российская ПВО. После этого произошел мощный взрыв, а над районом предприятия видно зарево. На других видео и фото виден сильный пожар и густой дым.

При этом губернатор Рязанской области Павел Малков не сообщал об атаке на регион и ее последствиях - обычно информация о ночных обстрелах появляется у него в Telegram утром. В местных пабликах также пока не появилось подробной информации о возможной атаке или объявлении угрозы БпЛА.

Что известно о Рязанском НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод (РНПК) входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод расположен в Рязани и имеет важное значение для обеспечения топливом Москвы и других регионов центральной части России.

Предприятие выпускает автомобильный бензин различных марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье. В частности, оно производит компоненты, используемые в топливном обеспечении российской авиации.