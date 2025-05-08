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В районе Волчанска подорвался 11-летний ребенок

Четверг 08 мая 2025 18:19
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В районе Волчанска подорвался 11-летний ребенок Иллюстративное фото: под Волчанском на неизвестном предмете подорвался ребенок (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В селе Заречное Харьковской области 11-летний мальчик подорвался на неизвестном предмете. Его доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Как рассказал Синегубов, ребенок нашел в поле неизвестный предмет, который сдетонировал.

В районе Волчанска подорвался 11-летний ребенокФото: Заречное на карте (скриншот)

"В результате взрыва ребенок получил ранения и был госпитализирован", - добавил он.

По словам чиновника, врачи предоставляют пострадавшему всю необходимую помощь.

Россияне убивают детей

Напомним, недавно российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Ракета взорвалась возле детской площадки. Погибли девять детей.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что такой удар привел к самому массовому убийству детей с начала войны России против Украины.

При этом на этой неделе оккупанты ударили по пригороду Сум баллистической ракетой. В результате этого погиб один ребенок. Еще четверо детей получили ранения.

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