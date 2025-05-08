У районі Вовчанська підірвалася 11-річна дитина

У селі Зарічне Харківської області 11-річний хлопчик підірвався на невідомому предметі. Його доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram .

За словами чиновника, лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу.

"Унаслідок вибуху дитина дістала поранення і була госпіталізована", - додав він.

Як розповів Синєгубов, дитина знайшла в полі невідомий предмет, який здетонував.

Росіяни вбивають дітей

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Ракета вибухнула біля дитячого майданчика. Загинули дев'ятеро дітей.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що такий удар призвів до наймасовішого вбивства дітей з початку війни Росії проти України.

При цьому цього тижня окупанти вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою. Унаслідок цього загинула одна дитина. Ще четверо дітей отримали поранення.

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