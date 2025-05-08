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У районі Вовчанська підірвалася 11-річна дитина

Четвер 08 травня 2025 18:19
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У районі Вовчанська підірвалася 11-річна дитина Ілюстративне фото: під Вовчанськом на невідомому предметі підірвалася дитина (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У селі Зарічне Харківської області 11-річний хлопчик підірвався на невідомому предметі. Його доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

Як розповів Синєгубов, дитина знайшла в полі невідомий предмет, який здетонував.

У районі Вовчанська підірвалася 11-річна дитинаФото: Зарічне на карті (скріншот)

"Унаслідок вибуху дитина дістала поранення і була госпіталізована", - додав він.

За словами чиновника, лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу.

Росіяни вбивають дітей

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Ракета вибухнула біля дитячого майданчика. Загинули дев'ятеро дітей.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що такий удар призвів до наймасовішого вбивства дітей з початку війни Росії проти України.

При цьому цього тижня окупанти вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою. Унаслідок цього загинула одна дитина. Ще четверо дітей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Вовчанськ Харків Діти
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