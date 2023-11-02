В районе Токмака прогремели взрывы

"В районе временно оккупированного Токмака жители сообщают о громких взрывах", - говорится в сообщении.

Федоров не сообщил больше никаких деталей.

"Ждем информацию, что на этот раз пылает у оккупантов", - добавил мэр Мелитополя.

Ситуация в Токмаке Запорожской области

Токмак Запорожской области - город, временно находящийся под оккупацией РФ. В Токмаке постоянно гремят взрывы, которые часто становятся следствием поражения мест скопления российских войск и техники в городе. В последнее время их количество участилось на фоне контрнаступления ВСУ.

В то же время, по последним данным, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. Очевидно, они не отходят от своей уже знакомой тактики живого щита и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, усиливают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.