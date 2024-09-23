В районе порта Азов Ростовской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар, - СМИ

Обстрелы Ростовской области

Силы обороны уже несколько месяцев регулярно атакуют военные и промышленные объекты в соседних с Украиной регионах РФ. Таким образом ослабляется боевой и наступательный потенциал врага.

Так, в ночь на 18 августа украинские военные поразили нефтебазу "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенную в городе Пролетарск Ростовской области. Операцию организовало ГУР Минобороны Украины.

Нефтебазу тушили много дней подряд. На следующий день после атаки на ее территории произошел взрыв. Пострадали много пожарных.

Впоследствии на нефтебазе взорвалась еще одна цистерна с топливом.

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