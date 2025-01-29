В районе Часового Яра россияне активно привлекают пехоту, - Нацгвардия

"Мы видим, что на последней неделе, начиная с прошлой недели, противник значительно усилил атаки на Краматорском направлении, в частности в районе Часового Яра. Видим, что противник достаточно активно пытается привлекать и группы пехоты, а также иногда бронетехнику в районе Ступочек, это южнее Часового Яра", - рассказал Музычук.

По его словам, на Краматорском направлении украинские защитники за сутки отбили семь штурмовых действий противника, и большинство из них были направлены на район Часового Яра.

Спикер отметил, что противник нарастил численность личного состава, привлеченного к пехотным штурмам, включая мотострелковые подразделения, воздушно-десантные полки и батальоны специального назначения.

"Также видим, что для того, чтобы наносить удары по городу, россияне применяют не только авиацию, артиллерию, а достаточно эффективно здесь привлекают свои подразделения беспилотных систем", - добавил Музычук.