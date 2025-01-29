В районе Часового Яра россияне активно привлекают пехоту, - Нацгвардия

Российские оккупанты значительно усилили атаки на Краматорском направлении. В частности, пытаются активно привлекать пехотные группы в районе Часового Яра.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.
"Мы видим, что на последней неделе, начиная с прошлой недели, противник значительно усилил атаки на Краматорском направлении, в частности в районе Часового Яра. Видим, что противник достаточно активно пытается привлекать и группы пехоты, а также иногда бронетехнику в районе Ступочек, это южнее Часового Яра", - рассказал Музычук.
По его словам, на Краматорском направлении украинские защитники за сутки отбили семь штурмовых действий противника, и большинство из них были направлены на район Часового Яра.
Спикер отметил, что противник нарастил численность личного состава, привлеченного к пехотным штурмам, включая мотострелковые подразделения, воздушно-десантные полки и батальоны специального назначения.
"Также видим, что для того, чтобы наносить удары по городу, россияне применяют не только авиацию, артиллерию, а достаточно эффективно здесь привлекают свои подразделения беспилотных систем", - добавил Музычук.
Напомним, в Часовом Яру Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Там россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины. Зато украинские военные отражают атаки, удерживая контроль над ключевыми позициями в городе и его окрестностях.
Отметим, что еще в июле 2024 года украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Силы обороны заняли более выгодные позиции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.