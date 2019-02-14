В районі Попасної під обстріл потрапила бригада енергетиків

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

В Луганской области в районе Попасной под обстрел попала бригада энергетиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Луганского энергетического объединения".

Сообщается, что под обстрел попала аварийная бригада, которая пыталась восстановить электроснабжение жителей села Катериновка, которое находится на линии разграничения. В результате инцидента никто не пострадал, обстрел произошел, несмотря на все соглашения и присутствие зеркального патруля ОБСЕ. Аварийные работы перенесли на завтра.

В компании уточнили, что в результате обстрела ночью 13 февраля повреждена подстанция "Золотое-2", обесточены шесть трансформаторных подстанций и насосная станция шахты "Золотое". Без света также остались около 300 бытовых потребителей.

Фото: место обстрела в Луганской области (facebook.com/tovleo)

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест доставил очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс.

Отметим, на Донбассе в ходе боевых действий 13 февраля ранение получил один украинский военный.