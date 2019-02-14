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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    14.02.2019 - 08:23
На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 13 лютого поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник 10 разів порушив режим припинення вогню в районі Водяного, Лебединського, Павлополя, Авдіївки, Кримського, Новолуганського і Травневого. В результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"За даними розвідки, 13 лютого двох окупантів знищили і двоє поранені. З початку поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна направила 13 пропозицій з формулами обміну полоненими для звільнення заручників в Криму і на окупованих територіях Донбасу.

Напередодні в ООН заявили, що через війну на Донбасі 3,5 млн людей потрібна гуманітарна допомога в 2019 році. Торік допомогу ООН було надано 1,3 млн жителів Донбасу, які постраждали від військових дій

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелвійськові
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