У районі Ізюма і Лиману йдуть бої, але ворог виїжджає навіть із захоплених у 2014 році міст, - Гайдай

За його словами, також є інформація, що навіть з окупованих територій виїжджають комендатури і прокуратури, окупанти і гауляйтери.

"Вони складають речі награбовані, сім'ї свої упаковують і виїжджають. І до речі, виїжджають навіть з міст, окупованих ще з 2014 року Луганської області. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом побачимо, як ЗСУ зможуть перетнути вже річку і почнеться вже повномасштабна деокупація населених пунктів Луганської області з Крем'яної, Сватового, Рубіжного і так далі", - заявив Гайдай.

Глава ОВА розповів і про ситуацію в Кремнієвій.

"Окупанти втекли, а колаборанти або так само втекли, або бояться його (прапор України в Крем'яній, - ред.) знімати тому, що розуміють, що наступ вже не зупинити. І, можливо, це буде не день-два, але протягом тижня 100% наші військові зайдуть вже, пройде деокупація Крем'яної і тому бояться просто знімати український прапор, він досі майорить", - розповів Гайдай.

Він також додав, що російські окупанти біжать у бік Луганська або Росії.

"Це не 100% Втеча (окупантів, - ред), це 100% робота ЗСУ. Немає такого, щоб вони заходили як на парад, йдуть бої, в Ізюмі, Лимані запеклі бої йдуть досі, але певні частини російських військ і "ЛДНР" їдуть в бік Луганська, або в бік відразу Росії", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, що за даними Deepstatemap, українські бійці продовжують свій контрнаступ в Харківській області, триває зачистка Ізюма.

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