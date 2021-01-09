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Авіакатастрофа в Індонезії: посольство перевіряє наявність українців серед пасажирів

Джакарта, Субота 09 січня 2021 14:30
Авіакатастрофа в Індонезії: посольство перевіряє наявність українців серед пасажирів
Фото: Boeing Sriwijaya Air (flickr.com/zone49photography)
Автор: РБК-Україна

Посольство України в Індонезії перевіряє інформацію про наявність громадян України на борту літака індонезійських авіаліній SJ182. Літак зник з радарів, пролітаючи над акваторією Яванського моря.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

"За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв'язок з літаком місцевих авіаліній рейсу SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Індонезії було втрачено зв'язок з пасажирським Boeing через кілька хвилин після зльоту. Літак здійснював рейс Джакарта - Понтіанак, на його борту перебували 59 пасажирів.

Пізніше в мережі з'явилися фото з місця можливої авіакатастрофи пасажирського літака в Індонезії.

Пізніше міністр транспорту Індонезії Буди Карья Сумади підтвердив інформацію про авіакатастрофу в Індонезії.

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Новини України Надзвичайні події МЗСавиакатастрофаИндонезия

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