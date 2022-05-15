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Росія стягнула до кордону 2500 резервістів щоб відправити на війну, - Генштаб

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Україна, Неділя 15 травня 2022 19:03
Росія стягнула до кордону 2500 резервістів щоб відправити на війну, - Генштаб Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях росіяни готують резервістів для війни з Україною. Таким чином намагаються компенсувати втрати живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними ЗСУ, командування збройних сил Російської Федерації намагається комплектувати та поповнювати втрати своїх військ за рахунок резервістів.

"На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 81-ї доби протистояння захисників України російському повномасштабному вторгненню. Ворожі війська попри втрати не припиняють наступальні дії в Східній операційній зоні.

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