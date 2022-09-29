В районах утечки газа из "Северных потоков" заметили российские корабли, - CNN

Двое представителей западной разведки и еще один источник издания заявили, что европейская службы безопасности в понедельник и вторник заметила российские корабли поблизости от мест утечек. При этом на прошлой неделе недалеко от этих районов также были замечены подводные лодки РФ.

Пока неясно, имели ли суда какое-либо отношение к взрывам. Эти факторы будут изучать следователи.

По словам датского военного чиновника, российские корабли регулярно работают в этом районе, а их присутствие не обязательно указывает на то, что Россия причастна к подрывам.

"Мы видим их каждую неделю. Российская деятельность в Балтийском море усилилась в последние годы. Они довольно часто проверяют нашу осведомленность - как в море, так и в воздухе", - сказал источник.

Расследование проводят Дания и Швеция, но осмотр мест взрывы пока не провели, поскольку продолжатся утечка газа. Расследование может продлиться две недели. При этом собеседники издания отмечают, что главным подозреваемым все же остается Россия.

"Трудно представить себе любого другого игрока в регионе, обладающего возможностями и интересом для проведения такой операции", - заявил датский военный представитель.

Как это повлияет на Украину

Авторы материала указывают, что Россия могла бы пойти на такой шаг, чтобы ухудшить энергетическую ситуацию в Европе.

По мнению представителей западной разведки, глава Кремля Владимир Путин делает ставку на то, что приближение зимы заставит европейцев выступить против стратегии экономической изоляции России, а также уменьшить расходы на поддержку Украины.