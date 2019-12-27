"Райо Вальєкано" отримав покарання за інцидент із Зозулею

"Райо Вальєкано" отримав покарання за образи з боку фанатів свого клубу на адресу українського форварда "Альбасете" Романа Зозулі під час матчу Сегунди. Про це повідомляється на сайті Королівської іспанської футбольної федерації.

Господарі поєдинку понесуть покарання у вигляді штрафу на суму 18 тисяч євро, також клуб зобов'язаний закрити частину трибун на два найближчі домашні матчі.

Нагадаємо, що в першому таймі поєдинку фанати "Райо Вальєкано" викрикували образи на сторону Романа Зозулі, називаючи українця нацистом. Головний арбітр зустрічі двічі призупинити гру, але після перерви футболісти "Альбасете" в знак солідарності з Романом відмовилися виходити на другий тайм. Сам матч буде дограний при порожніх трибунах.

У зимове трансферне вікно сезону 2016/17 Зозуля мав стати гравцем "Райо". Однак, перехід не відбувся через фанатів, які звинуватили його в нацизмі і вимагали відходу з клубу. Їхнє невдоволення супроводжувалося акціями. ФІФА дозволила Роману змінити клуб, він покинув "Райо", не відігравши жодного ні матчу.

Раніше Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарав "Лаціо" за прояви расизму з боку фанатів проведенням домашнього матчу єврокубків з частково закритими трибунами, а також одним матчем без глядачів умовно.