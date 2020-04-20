Рівномірна температура і дощі в деяких регіонах: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 20 квітня, буде прохолодною, вночі очікується мороз, а також дощі в деяких регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в усіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, вдень буде +9 +13, а вночі від +1 до -2 морозу. На Закарпатті температура буде вище - від +14 до +16 вдень і до +4 градусів у нічний час.

На півночі та в центральних областях вдень буде +10 +13, а вночі до +5 тепла, але з можливими заморозками. При цьому в Сумській області очікується дощ удень.

У східних і південних областях температурний діапазон буде ширше - від +9 до +16 тепла, а вночі до +7 градусів. Майже у всьому регіоні очікується дощ.

Швидкість вітру по всій Україні складе від 7 до 12 метрів в секунду.

Фото: погода в Україні на 20 квітня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві та області

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе від +11 до +13 тепла, а вночі в деяких районах можливі заморозки.

Фото: погода в Київській області на 20 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що березень 2020 року виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень. Температура повітря побила декілька рекордів з початку спостережень.

Крім цього, напередодні зафіксували пилову бурю в декількох регіонах України. Причиною такого кліматичного явища вчені називають сильний вітер і низький рівень ґрунтових вод через безсніжну зиму, а також відсутність достатньої кількості опадів для даної пори року.