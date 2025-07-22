Раунд 3. Темы переговоров Украины и РФ в Стамбуле еще не определены, - источник

Собеседник издания подтвердил, что третий раунд переговоров Украины и России должен пройти завтра, 23 июля.

По его словам, с чем на встречу приедут россияне - пока непонятно.

Источник подчеркнул, что украинская сторона готова к обсуждению разных вопросов, но, вероятнее всего, речь будет идти о гуманитарных вопросах.

"Для нас важно подготовить встречу лидеров", - добавил он.