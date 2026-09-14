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RAU Awards 2026: стартовал прием заявок на премию ритейла и торговой недвижимости

18:49 14.09.2026 Пн
3 мин
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Какие номинации доступны для участников и когда завершится регистрация
aimg Анна Шиканова
RAU Awards 2026: стартовал прием заявок на премию ритейла и торговой недвижимости Стартовал прием заявок на RAU Awards 2026 (фото: пресс-служба)
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Ассоциация ритейлеров Украины открыла прием заявок на участие в RAU Awards 2026 – IX Всеукраинской профессиональной премии в сфере ритейла и торговой недвижимости. Ритейлеры, девелоперы и профильные компании уже могут выбирать номинации и представлять свои проекты и достижения.

Все условия, дедлайны, какие будут номинации и кто входит в экспертный совет, рассказывает РБК-Украина .

Номинации RAU Awards

В этом году RAU Awards охватывает 21 номинацию по двум направлениям – ритейл и торговая недвижимость. Отдельный акцент сделан на проектных категориях, чтобы отметить конкретные решения, инновации и проекты, реализуемые компаниями в течение года.

Номинации в ритейле

  • Лучший ритейл-концепт года (форматы магазинов)
  • Лучшая инновация года
  • Лучшее AI-решение года
  • Лучшая франчайзинговая сеть года
  • Лучшая программа лояльности года
  • Лучшая маркетинговая кампания года
  • Лучшая социальная инициатива года
  • Лучшая собственная торговая марка года
  • Лучший омниканальный проект года
  • Самый динамичный ритейлер года – Специальная премия им. Евгения Кулинича
  • Лидер года в ритейле

Номинации в сфере торговой недвижимости

  • Лучший новый ТЦ/ТРЦ и ритейл-парк года
  • Лучшая entertainment-концепция ТРЦ
  • Лучшая социальная инициатива года
  • Лучший малый ТЦ/ТРЦ года
  • Лучший средний ТЦ/ТРЦ года
  • Лучший большой ТЦ/ТРЦ года
  • Лучший суперрегиональный ТРЦ года
  • Лучший ритейл-парк года
  • Соглашение года
  • Лидер года в торговой недвижимости

RAU Awards 2026: стартовал прием заявок на премию ритейла и торговой недвижимости

Список номинаций (фото: прессслужба)

Как принять участие

  • на сайте выберите номинацию
  • ознакомьтесь с ее критериями в шаблоне профайла
  • заполните профайл и подайте заявку

По вопросам подачи заявок можно обратиться к Event program manager RAU Наталье Пидвишенной: 050 313 74 53 и на почту: n.pidvyshenna@rau.ua

Экспертный совет RAU Awards 2026

Номинантов будет оценивать Экспертный совет RAU Awards 2026, в который вошли 33 представителя и эксперта рынка.

Победители будут объявлены 3 декабря в Киеве во время IX торжественной церемонии награждения.

  • Вовк Татьяна, соучредитель VOVK
  • Потемкин Сергей, соучредитель Кибернетики
  • Марсова Анна, International Leasing and Expansion Director Sinsay
  • Полищук Юрий, CEO Фокстрот
  • Назаренко Мария, CEO Дом Игрушек
  • Кириченко Оксана, CEO MasterZoo
  • Слинчук Степан, CEO АГРОМАТ
  • Овдиенко Денис, CEO Pandora Украина
  • Сауц Вячеслав, CMO Подорожник
  • Яковлева Ольга, СМО Сети пиццерий №1 Pizza Day
  • Ганулич-Манукян Надежда, Omnicommerce & CX Director Leroy Merlin Ukraine
  • Шеремет Максим, операционный директор Эпицентр
  • Русина Владлена, операционная директор WOG
  • Федорович Сергей, операционный директор Auchan Украина
  • Воевода Дмитрий, Head of Digital VARUS
  • Руденко Виктория, заместитель исполнительного директора АЗК UPG
  • Силин Александр, директор по развитию Marathon, guide, Jack Wolfskin
  • Павлик Иван, генеральный директор АСБИС-УКРАИНА
  • Жук Андрей, соучредитель и глава RAU
  • Гаврюшин Максим, глава УРТЦ, операционный директор Budhouse Group
  • Щаслива Юлия, генеральный директор Respublika Park
  • Борисова Анжела, генеральный менеджер коммерческого центра Alef Estate
  • Антоненко Наталья, генеральный директор Порт Сити Групп
  • Якубчионене Рената, генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville
  • Байов Сергей, операционный директор ТРК Veles Mall
  • Кравець Наталья, коммерческий директор Dragon Capital Property Management
  • Коронотова Елена, совладелица и управляющая партнер IDNT
  • Близнюк Евгения, социологиня, основательница и CEO Gradus
  • Лотоцкий Андрей, CEO RDA
  • Скорбота Виктория, коммерческий директор 4Service
  • Лавская Валерия, Chief Commercial Officer Promodo
  • Сазонов Илья, СЕО Pricer24
  • Федоров Дмитрий, СЕО Checkbox
  • Антон Денисенко, CEO Bizerba Украина

RAU Awards 2026: стартовал прием заявок на премию ритейла и торговой недвижимости

Экспертный совет RAU Awards (фото: пресс-служба)

RAU Awards ежегодно отмечает компании, проекты и профессионалов, которые своими результатами формируют и развивают украинский ритейл и торговую недвижимость.

Детальные условия, критерии оценки, шаблоны профайлов и подача заявок – по этой ссылке.

Дедлайн подачи – до 5 октября включительно.

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