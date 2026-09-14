RAU Awards 2026: стартовал прием заявок на премию ритейла и торговой недвижимости

Ассоциация ритейлеров Украины открыла прием заявок на участие в RAU Awards 2026 – IX Всеукраинской профессиональной премии в сфере ритейла и торговой недвижимости. Ритейлеры, девелоперы и профильные компании уже могут выбирать номинации и представлять свои проекты и достижения.

Все условия, дедлайны, какие будут номинации и кто входит в экспертный совет, рассказывает РБК-Украина .

Номинации RAU Awards

В этом году RAU Awards охватывает 21 номинацию по двум направлениям – ритейл и торговая недвижимость. Отдельный акцент сделан на проектных категориях, чтобы отметить конкретные решения, инновации и проекты, реализуемые компаниями в течение года.

Номинации в ритейле

Лучший ритейл-концепт года (форматы магазинов)

Лучшая инновация года

Лучшее AI-решение года

Лучшая франчайзинговая сеть года

Лучшая программа лояльности года

Лучшая маркетинговая кампания года

Лучшая социальная инициатива года

Лучшая собственная торговая марка года

Лучший омниканальный проект года

Самый динамичный ритейлер года – Специальная премия им. Евгения Кулинича

Лидер года в ритейле

Номинации в сфере торговой недвижимости

Лучший новый ТЦ/ТРЦ и ритейл-парк года

Лучшая entertainment-концепция ТРЦ

Лучшая социальная инициатива года

Лучший малый ТЦ/ТРЦ года

Лучший средний ТЦ/ТРЦ года

Лучший большой ТЦ/ТРЦ года

Лучший суперрегиональный ТРЦ года

Лучший ритейл-парк года

Соглашение года

Лидер года в торговой недвижимости

Список номинаций (фото: прессслужба)

Как принять участие

на сайте выберите номинацию

ознакомьтесь с ее критериями в шаблоне профайла

заполните профайл и подайте заявку

По вопросам подачи заявок можно обратиться к Event program manager RAU Наталье Пидвишенной: 050 313 74 53 и на почту: n.pidvyshenna@rau.ua

Экспертный совет RAU Awards 2026

Номинантов будет оценивать Экспертный совет RAU Awards 2026, в который вошли 33 представителя и эксперта рынка.

Победители будут объявлены 3 декабря в Киеве во время IX торжественной церемонии награждения.

Вовк Татьяна, соучредитель VOVK

Потемкин Сергей, соучредитель Кибернетики

Марсова Анна, International Leasing and Expansion Director Sinsay

Полищук Юрий, CEO Фокстрот

Назаренко Мария, CEO Дом Игрушек

Кириченко Оксана, CEO MasterZoo

Слинчук Степан, CEO АГРОМАТ

Овдиенко Денис, CEO Pandora Украина

Сауц Вячеслав, CMO Подорожник

Яковлева Ольга, СМО Сети пиццерий №1 Pizza Day

Ганулич-Манукян Надежда, Omnicommerce & CX Director Leroy Merlin Ukraine

Шеремет Максим, операционный директор Эпицентр

Русина Владлена, операционная директор WOG

Федорович Сергей, операционный директор Auchan Украина

Воевода Дмитрий, Head of Digital VARUS

Руденко Виктория, заместитель исполнительного директора АЗК UPG

Силин Александр, директор по развитию Marathon, guide, Jack Wolfskin

Павлик Иван, генеральный директор АСБИС-УКРАИНА

Жук Андрей, соучредитель и глава RAU

Гаврюшин Максим, глава УРТЦ, операционный директор Budhouse Group

Щаслива Юлия, генеральный директор Respublika Park

Борисова Анжела, генеральный менеджер коммерческого центра Alef Estate

Антоненко Наталья, генеральный директор Порт Сити Групп

Якубчионене Рената, генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville

Байов Сергей, операционный директор ТРК Veles Mall

Кравець Наталья, коммерческий директор Dragon Capital Property Management

Коронотова Елена, совладелица и управляющая партнер IDNT

Близнюк Евгения, социологиня, основательница и CEO Gradus

Лотоцкий Андрей, CEO RDA

Скорбота Виктория, коммерческий директор 4Service

Лавская Валерия, Chief Commercial Officer Promodo

Сазонов Илья, СЕО Pricer24

Федоров Дмитрий, СЕО Checkbox

Антон Денисенко, CEO Bizerba Украина

Экспертный совет RAU Awards (фото: пресс-служба)

RAU Awards ежегодно отмечает компании, проекты и профессионалов, которые своими результатами формируют и развивают украинский ритейл и торговую недвижимость.

Детальные условия, критерии оценки, шаблоны профайлов и подача заявок – по этой ссылке.

Дедлайн подачи – до 5 октября включительно.