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RAU Awards 2026: стартував прийом заявок на премію ритейлу та торговельної нерухомості

18:49 14.09.2026 Пн
3 хв
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Які номінації доступні для учасників та коли завершиться реєстрація
aimg Анна Шиканова
RAU Awards 2026: стартував прийом заявок на премію ритейлу та торговельної нерухомості Стартував прийом заявок на RAU Awards 2026 (фото: пресслужба)
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Асоціація ритейлерів України відкрила прийом заявок на участь у RAU Awards 2026 – IX Всеукраїнській професійній премії у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. Ритейлери, девелопери та профільні компанії вже можуть обирати номінації й подавати свої проєкти та досягнення.

Усі умови, дедлайни, які будуть номінації та хто входить у експертну раду, розповідає РБК-Україна.

Номінації RAU Awards

Цьогоріч RAU Awards охоплює 21 номінацію у двох напрямах – ритейл та торговельна нерухомість. Окремий акцент зроблено на проєктних категоріях, аби відзначити конкретні рішення, інновації та проєкти, реалізовані компаніями протягом року.

Номінації в ритейлі

  • Кращий ритейл-концепт року (формати магазинів)
  • Краща інновація року
  • Краще AI-рішення року
  • Краща франчайзингова мережа року
  • Краща програма лояльності року
  • Краща маркетингова кампанія року
  • Краща соціальна ініціатива року
  • Краща власна торгова марка року
  • Кращий омніканальний проєкт року
  • Найдинамічніший ритейлер року – Спеціальна премія ім. Євгенія Кулинича
  • Лідер року в ритейлі

Номінації у сфері торговельної нерухомості

  • Кращий новий ТЦ/ТРЦ та ритейл-парк року
  • Краща entertainment-концепція ТРЦ
  • Краща соціальна ініціатива року
  • Кращий малий ТЦ/ТРЦ року
  • Кращий середній ТЦ/ТРЦ року
  • Кращий великий ТЦ/ТРЦ року
  • Кращий суперрегіональний ТРЦ року
  • Кращий ритейл-парк року
  • Угода року
  • Лідер року в торговельній нерухомості

RAU Awards 2026: стартував прийом заявок на премію ритейлу та торговельної нерухомості

Перелік номінацій (фото: пресслужба)

Як взяти участь

  • на сайті оберіть номінацію
  • ознайомтеся з її критеріями у шаблоні профайлу
  • заповніть профайл та подайте заявку

З питань подання заявок також можна звернутися до Event program manager RAU Наталії Підвишенній: 050 313 74 53 та на пошту: n.pidvyshenna@rau.ua

Експертна рада RAU Awards 2026

Номінантів оцінюватиме Експертна рада RAU Awards 2026, до якої увійшли 33 представники та експерти ринку.

Переможців оголосять 3 грудня у Києві під час IX урочистої церемонії нагородження.

  • Вовк Тетяна, співзасновниця VOVK
  • Потьомкін Сергій, співзасновник Кібернетики
  • Марсова Анна, International Leasing and Expansion Director Sinsay
  • Поліщук Юрій, CEO Фокстрот
  • Назаренко Марія, CEO Будинок Іграшок
  • Кириченко Оксана, CEO MasterZoo
  • Слинчук Степан, CEO АГРОМАТ
  • Овдієнко Денис, CEO Pandora Україна
  • Сауц В'ячеслав, CMO Подорожник
  • Яковлєва Ольга, СМО Мережі піцерій №1 Pizza Day
  • Гануліч-Манукян Надія, Omnicommerce & CX Director Leroy Merlin Ukraine
  • Шеремет Максим, операційний директор Епіцентр
  • Русіна Владлена, операційна директорка WOG
  • Федоровічев Сергій, операційний директор Auchan Україна
  • Воєвода Дмитро, Head of Digital VARUS
  • Руденко Вікторія, заступниця виконавчого директора АЗК UPG
  • Сілін Олександр, директор з розвитку Marathon, guide, Jack Wolfskin
  • Павлік Іван, генеральний директор АСБІС-УКРАЇНА
  • Жук Андрій, співзасновник та голова RAU
  • Гаврюшин Максим, голова УРТЦ, операційний директор Budhouse Group
  • Щаслива Юлія, генеральна директорка Respublika Park
  • Борисова Анжела, генеральна менеджерка комерційного центру Alef Estate
  • Антоненко Наталя, генеральна директорка Порт Сіті Груп
  • Якубчіонене Рената, генеральна директорка ТРЦ і БЦ Retroville
  • Байов Сергій, операційний директор ТРК Veles Mall
  • Кравець Наталя, комерційна директорка Dragon Capital Property Management
  • Коронотова Олена, співвласниця та керуюча партнерка IDNT
  • Близнюк Євгенія, соціологиня, засновниця і CEO Gradus
  • Лотоцький Андрій, CEO RDA
  • Скорбота Вікторія, комерційна директорка 4Service
  • Лавська Валерія, Chief Commercial Officer Promodo
  • Сазонов Ілля, СЕО Pricer24
  • Федоров Дмитро, СЕО Checkbox
  • Антон Денисенко, CEO Bizerba Україна

RAU Awards 2026: стартував прийом заявок на премію ритейлу та торговельної нерухомості

Експертна рада RAU Awards (фото: пресслужба)

RAU Awards щороку відзначає компанії, проєкти та професіоналів, які своїми результатами формують і розвивають український ритейл та торговельну нерухомість.

Детальні умови, критерії оцінювання, шаблони профайлів та подача заявок – за цим посиланням.

Дедлайн подачі – до 5 жовтня включно.

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