У раціоні українців збільшилася частка фруктів і знизилася частка хліба

У першому півріччі 2019 року українці збільшили споживання фруктів і знизили споживання хліба. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України, проведеного Державною службою статистики.

За даними дослідження, споживання м'яса і м'ясопродуктів на одну особу в I півріччі 2019 року порівняно з аналогічними періодом минулого року зросло на 0,1 кг до 5,0 кг на місяць, риби - зросла 0,1 кг до 1,5 кг в місяць, споживання фруктів зросла на 0,3 кг до 4,2 кг в місяць.

У той же час українці знизили споживання молока і молочних продуктів на -0,4 кг до 18,6 кг в місяць, овочів - на 0,3 кг до 6,4 кг, хліба - на 0,2 кг до 8,2 кг

Нагадаємо, за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України, проведеного Державною службою статистики, середня енергетична цінність добового раціону харчування українців в 2018 році становила 2978 ккал в добу, що трохи менше, ніж у 2017 році (2994 ккал).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Research & Branding Group, три чверті українців (75%) зазвичай роблять запаси на зиму, тоді як не займається цим 23% жителів країни.