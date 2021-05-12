Розтрата 8,2 млрд гривень: НАБУ оголосило в розшук керівника департаменту ПриватБанку

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розшукує керівника департаменту міжбанківських операцій ПриватБанку. Вона - одна із підозрюваних у розтраті 8,2 млрд гривень держбанку.
Про це повідомили у прес-службі НАБУ.
Так, розшукується Олена Анатоліївна Бичихіна, 08.05.1972 року народження.
Слідство встановило, що у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.
Для прикриття фактичної розтрати коштів ПриватБанку і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.
Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до колишньої заступниці голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 50 млн гривень. Її підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.
РБК-Україна писало, що ще одній колишній працівниці ПриватБанку обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 744 тисяч 430 гривень.