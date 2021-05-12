Розтрата 8,2 млрд гривень: НАБУ оголосило в розшук керівника департаменту ПриватБанку

Так, розшукується Олена Анатоліївна Бичихіна, 08.05.1972 року народження.

Детективи НАБУ 15 березня 2021 року повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ "ПриватБанк".

Слідство встановило, що у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

Для прикриття фактичної розтрати коштів ПриватБанку і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.