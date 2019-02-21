Розмитнення "євроблях": завтра митниці працюватимуть цілодобово

Митницями ДФС вже оформлено 204,7 тис транспортних засобів

В последний день действия льготного режима налогообложения транспортных средств завтра, 22 февраля, все отделы таможенного оформления таможен Государственной фискальной службы (ГФС) будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook ГФС.

Как отмечается, в настоящее время ажиотажа на пунктах пропуска не фиксируется. Очереди пока отсутствуют, оформления ждут 225 транспортных средства.

Сообщается, что с начала действия льготного периода для растаможки авто (25.11.2018) по состоянию на 20 февраля 2019 года таможнями ГФС оформлено 204,7 тыс транспортных средств. Уплачено почти 12,8 млрд грн.

Из них 130,4 тыс - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление оплачено свыше 8 млрд гривен.

Из этого количества 112,5 тыс. - это те автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили почти 957 млн грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

Напомним, по состоянию на 22 января, было оформлено почти 44 тыс. автомобилей с еврономерами.

РБК-Украина писало, что с 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, платить штрафы по 170 тыс. гривен.