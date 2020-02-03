В Україні запустили онлайн-сервіс розмитнення автомобілів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сервіс запрацював на сайті Митної служби

На сайті Державної митної служби запустили онлайн-сервіс розмитнення автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний розділ сайту Митниці.

Повідомляється, що через даний розділ можна самостійно подати декларацію про імпортований автомобіль, а також відстежувати її статус. Готова митна карта або відмова в розмитненні буде направлятися в електронному вигляді.

Також повідомляється, що з подачею попередньої митної декларації потрібно на рахунок відповідної митниці внести грошову заставу на суму митних платежів. Уточнюється, що декларації обробляються в порядку загальної черги, якщо декларацію не встигнуть обробити протягом поточної доби, її можуть не прийняти через зміну курсу валют. У цьому випадку декларацію необхідно подавати на наступний день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про компроміс, згідно з яким власників "євроблях" не будуть штрафувати до прийняття закону про доступне розмитнення.

Раніше також повідомлялося, що в Україні запустили онлайн-калькулятор митної вартості автомобілів.