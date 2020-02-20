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Розстріли на Майдані і "Небесна Сотня": як це було

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 08:00
Розстріли на Майдані і "Небесна Сотня": як це було
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На згадку про трагічні події відбудеться "Хода Гідності"

20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної сотні. Пам'ятна дата приурочена до річниці розстрілів на Майдані, що відбулися в 2014-му. Детальніше про історію того дня і заходи на честь загиблих учасників Революції Гідності - в матеріалі РБК-Україна.

20 лютого - річниця розстрілів на Майдані Незалежності

У День Героїв Небесної Сотні українці згадують трагічні події Євромайдану. 18-20 лютого 2014 року в ході зіткнень в центрі Києва загинуло 105 активістів Революції Гідності.

Для зачистки Майдану Незалежності від учасників акцій протесту СБУ і спецслужбами МВС була розроблена так звана "антитерористична операція".

Бійці спецпідрозділу "Беркут" на МайданіФото: Бійці спецпідрозділу "Беркут" на Майдані (УНИАН)

18 лютого розпочався активна фаза протистояння, в ході якої "беркутівці" заблокували урядовий квартал. Однак протестувальникам вдалося прорвати блокаду на вулиці Грушевського і взяти під контроль Будинок офіцерів. Силовики здійснили спробу штурму барикад, застосувавши БТРи і водомети.

В цей же вечір почалася пожежа в Будинку профспілок, в результаті якої загинуло кілька десятків людей. 19 лютого СБУ оголосила про початок "антитерористичної операції", що дало право силовикам застосовувати вогнепальну зброю. Всі в'їзди до Києва і на Майдан були заблоковані.

Наймасовіший розстріл відбувся в "кривавий четвер" 20 лютого. Вранці протестувальники з Майдану під обстрілом снайперів змогли зайняти будівлі Жовтневого палацу, міністерства Агрополітики і Український дім.

Однак найбільш запеклі бої відбулися на вулиці Інститутській, коли "беркутівці" відкрили вогонь по беззбройним активістам. Жертвами кровопролиття тоді стало понад півсотні людей.

У той же день Верховна рада на вечірньому засіданні прийняла постанову "Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України". Таким чином, дії силових структур режиму Януковича були визнані незаконними, і заборонене подальше використання будь-якого виду зброї проти учасників акцій протесту.

Зіткнення на МайданіФото: Зіткнення на Майдані (kyivcity.gov.ua)

Розслідування справ Майдану до теперішнього часу не завершилося. Також триває судовий процес над "беркутівцями", які брали участь в масових розстрілах у лютому 2014 року.

Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні

Свято було встановлено на державному рівні у 2015 році відповідним указом президента Петра Порошенка. Щорічно 20 лютого в регіонах України і в столиці проходять поминальні акції і масові заходи, присвячені Небесній Сотні і подіям Революції Гідності.

Вшанування Героїв Небесної СотніФото: Вшанування Героїв Небесної Сотні (РБК-Украина)

У шосту річницю розстрілів на Майдані в Києві пройде "Хода Гідності", поминальна панахида та інші заходи, організатором яких став "Український інститут національної пам'яті".

  • 10:00-11:00 - відбудеться "Хода Гідності" за маршрутом Кріпосний пров. - вул. Грушевського - вул. Хрещатик - алея Героїв Небесної Сотні;
  • 11:00 - 11:30 - у Хреста пам'яті на алеї Героїв Небесної Сотні пройде панахида. Після її закінчення запланована поминальна акція "Ангели пам'яті 2020".
  • 12:00-13:00 - в Михайлівському Золотоверхому соборі Митрополит Єпіфаній проведе панахиду за загиблими під час подій Майдану.
  • З 14:00 в Колонній залі КМДА розпочнеться програма "Вдячні за свободу", в рамках якої можна буде подивитися артефакти 2014 року з Майдану, виставку картин "Майдан. Історія майбутнього". Також відбудеться концерт за участю майданівських музикантів.
  • З 18:00 - панахида, запалення лампадок вздовж алеї Небесної Сотні і запалення Променів Гідності.
  • З 18:00 на Майдані Незалежності запланована суспільно-політична акція "Майдан. Територія свободи ".
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